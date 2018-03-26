ДТП создало затор на левобережье Новосибирска

На второй Станционной улице в Новосибирске образовался плотный затор: два грузовика спровоцировали ДТП, «зацепив» несколько легковых машин.

Серьёзная авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе пересечения улиц Станционной и второй Станционной. Грузовик МАЗ столкнулся с самосвалом Howo, ехавшим с ним в одном направлении. От удара самосвал выкинуло на обочину.

Кроме грузовиков участниками ДТП, по словам очевидцев, стали и несколько легковых автомобилей. Массовая авария привела к большой пробке на традиционно оживлённой дороге.

«ДТП спровоцировало затор, который начинается на 2-й Станционной в сторону Станционной от остановки „Завод Металлоконструкций“. По данным сервиса Яндекс.Карты, скорость движения на данном участке не превышает 5 км/ч», — сообщили жители Новосибирска в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 20 марта большая яма на Ипподромской магистрали стала причиной повреждений нескольких автомобилей.