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Двое маленьких братьев пропали в Новосибирской области

 26 марта, 17:28
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Двое маленьких братьев пропали в Новосибирской области
фото с сайта 54.мвд.рф

Полиция разыскивает Алексея и Артёма Артамоновых возрастом десять и пять лет, которые ушли из дома в посёлке Маслянино Новосибирской области, но так и не вернулись.

10-летний Алексей Артамонов и его пятилетний брат Артём 25 марта около 15:00 ушли из дома в посёлке Маслянино на улице Гаражная, 26б, и так и не вернулись. РОВД объявил детей в розыск. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

Старшему мальчику на вид восемь-девять лет, рост 110-115 сантиметров, худощавое телосложение, кожа смуглая, глаза карие, волосы тёмно-русые. Был одет в чёрную спортивную шапку, тёмно-синюю куртку, тёмные спортивные брюки и серые зимние ботинки.

Младшему, Артёму, на вид пять лет, он среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые. Был одет в меховую зимнюю шапку, тёплую голубую куртку, синие брюки и голубые ботинки.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в отделение МВД России по Маслянинскому району по телефонам: 8 (383-47) 21-102; 23-305; 22-019; 23-401, либо по телефону 02», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Напомним, в марте транспортные полицейские задержали в электропоезде на пути из Новосибирска школьника, который, опасаясь сурового наказания от родителей за прогулянные уроки, отправился к бабушке.

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