Экстремалы вышли на Обской лёд и подняли паруса

Обское море зимой — одно из лучших мест в России для зимнего кайтинга, проверить эту теорию попробовали журналисты «8 канала».

Несмотря на активные предупреждения МЧС о том, что выход на лёд опасен, сибирские кайтеры считают, что сейчас самое благоприятное время для тренировок.

«Яркое солнце, лёд и драйв — это отличный способ встречать весну. Научиться за один день этому виду спорта можно, но сложно. А вот эмоций я получила целый шквал», — поделилась впечатлениями ведущая «8 канала» Наталья Иванова.

Чемпион мира по гонкам на кайте Фарид Сайфулин составил компанию журналистам и научил ребят не быть тюленями на льду.