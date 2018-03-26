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Экстремалы вышли на Обской лёд и подняли паруса

 26 марта, 11:34
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Экстремалы вышли на Обской лёд и подняли паруса
скриншот из видео «НОВОСИБИРСК#8КУРСЕ»

Обское море зимой — одно из лучших мест в России для зимнего кайтинга, проверить эту теорию попробовали журналисты «8 канала».

Несмотря на активные предупреждения МЧС о том, что выход на лёд опасен, сибирские кайтеры считают, что сейчас самое благоприятное время для тренировок.

«Яркое солнце, лёд и драйв — это отличный способ встречать весну. Научиться за один день этому виду спорта можно, но сложно. А вот эмоций я получила целый шквал», — поделилась впечатлениями ведущая «8 канала» Наталья Иванова.

Чемпион мира по гонкам на кайте Фарид Сайфулин составил компанию журналистам и научил ребят не быть тюленями на льду.

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