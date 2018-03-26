Из-за кемеровской трагедии в Новосибирске проверят ТРЦ
26 марта, 12:35
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В Новосибирске проверят торгово-развлекательные центры — причиной стала трагедия в Кемерове.
Накануне, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. По последним данным, погибло 37 человек, а ещё 69 числятся пропавшими без вести.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 26 марта поручил всем руководителям новосибирских торгово-развлекательных центров провести проверку соблюдения противопожарного режима. Кроме того, градоначальник высказал свои соболезнования.
«Большая беда произошла вчера у наших соседей — в Кемерове. В пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ пострадали дети, пострадали взрослые.
МЧС сегодня называет страшные цифры: 37 погибших, 69 пропавших без вести, большое количество раненых. Это горе коснулось очень многих семей, и новосибирцы выражают глубокие соболезнования всем жителям Кемерова, всем, чьи родные и близкие пострадали в этом ужасном пожаре.
Общая беда объединяет людей. Сердечно желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами!» — выразил соболезнования жителям Кемеровской области мэр Новосибирска.
Напомним, новосибирские спасатели отправились в Кемерово для ликвидации пожара в торговом центре.