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Из-за кемеровской трагедии в Новосибирске проверят ТРЦ

 26 марта, 12:35
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Из-за кемеровской трагедии в Новосибирске проверят ТРЦ

В Новосибирске проверят торгово-развлекательные центры — причиной стала трагедия в Кемерове.

Накануне, 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. По последним данным, погибло 37 человек, а ещё 69 числятся пропавшими без вести.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 26 марта поручил всем руководителям новосибирских торгово-развлекательных центров провести проверку соблюдения противопожарного режима. Кроме того, градоначальник высказал свои соболезнования.

«Большая беда произошла вчера у наших соседей — в Кемерове. В пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ пострадали дети, пострадали взрослые.

МЧС сегодня называет страшные цифры: 37 погибших, 69 пропавших без вести, большое количество раненых. Это горе коснулось очень многих семей, и новосибирцы выражают глубокие соболезнования всем жителям Кемерова, всем, чьи родные и близкие пострадали в этом ужасном пожаре.

Общая беда объединяет людей. Сердечно желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами!» — выразил соболезнования жителям Кемеровской области мэр Новосибирска.

Напомним, новосибирские спасатели отправились в Кемерово для ликвидации пожара в торговом центре.

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