Жители Кемерова выстроились в очереди на сдачу крови для пострадавших в ТЦ
26 марта, 16:57
фото из группы «Типичый Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»
Число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек; чтобы помочь оставшимся в живых, жители Кемерова выстроились в многометровую очередь для сдачи крови.
Сотни горожан пришли в Кемеровский областной центр крови, чтобы помочь пострадавшим в масштабной трагедии.
Тем временем жители столицы Кузбасса создали мемориал погибшим в воскресенье, 25 марта, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». За несколько часов скамейку у сгоревшего здания обложили цветами, свечами и игрушками. Люди продолжают приносить букеты и зажигать свечи.
Напомним, пять человек, числившихся в списках пропавших, удалось обнаружить живыми.