Жители Кемерова выстроились в очереди на сдачу крови для пострадавших в ТЦ

фото из группы «Типичый Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек; чтобы помочь оставшимся в живых, жители Кемерова выстроились в многометровую очередь для сдачи крови.

Сотни горожан пришли в Кемеровский областной центр крови, чтобы помочь пострадавшим в масштабной трагедии.

Тем временем жители столицы Кузбасса создали мемориал погибшим в воскресенье, 25 марта, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». За несколько часов скамейку у сгоревшего здания обложили цветами, свечами и игрушками. Люди продолжают приносить букеты и зажигать свечи.

Напомним, пять человек, числившихся в списках пропавших, удалось обнаружить живыми.