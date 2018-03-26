Новосибирские чиновники ответят перед судом за махинации с муниципальным жильём

Экс-сотрудники жилищного управления мэрии обвиняются в том, что за восемь лет незаконно заработали более 40 млн рублей на махинациях с муниципальными квартирами.

В отчуждении 52 квартир обвиняются бывший начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина и её заместитель Андрей Гудченко. Также в соучастии обвиняют частного предпринимателя.

По данным материалов уголовного дела, преступная группа продавала квартиры «своим людям» по очень низким ценам. В городской бюджет Стынина перечисляла суммы якобы заниженной стоимости и в дальнейшем вместе с подельниками перепродавала жильё по рыночным ценам.

Таким образом за восемь лет до бюджета не дошло 40 млн рублей: деньги от продаж 52 квартир, собственником или инвестором строительства которых является мэрия Новосибирска, осели в карманах у преступной группировки.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых организаторов и исполнителей преступной схемы.

«Они обвиняются в совершении 52 преступлений, предусмотренных статьёй «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

На имущество, счета и недвижимость обвиняемых наложен арест общей стоимостью свыше 260 млн рублей.

Напомним, 4 декабря 2017 года предпринимателя Евгения Грибова осудили на три года лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей за хищение 77 млн рублей у оборонного завода, он обжаловал решение, но 20 февраля Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений.