Новосибирские спасатели помогают в ликвидации пожара в Кемерове
26 марта, 12:11
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Число жертв в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выросло до 48; спасатели новосибирского МЧС откомандированы для ликвидации чрезвычайной ситуации.
26 марта в Кемерово прибыла спасательная колонна из Новосибирска в составе шести единиц техники. В аэромобильную группировку ГУ МЧС по Новосибирской области вошли 50 человек, в готовность приведены дополнительно 50 сотрудников.
«В настоящее время аэромобильная группировка из нашего региона введена в резерв сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации в Кемеровской области», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Информационное агенство ТАСС также передало информацию оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации: число погибших возросло до 48 человек. На данный момент ведутся поиски ещё 16 человек.
Напомним, ранее сообщалось о 37 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ.