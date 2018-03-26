Новосибирские спасатели помогают в ликвидации пожара в Кемерове

фото из группы «Пульт чрезвычайных ситуаций» в соцсети «ВКонтакте»

Число жертв в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выросло до 48; спасатели новосибирского МЧС откомандированы для ликвидации чрезвычайной ситуации.

26 марта в Кемерово прибыла спасательная колонна из Новосибирска в составе шести единиц техники. В аэромобильную группировку ГУ МЧС по Новосибирской области вошли 50 человек, в готовность приведены дополнительно 50 сотрудников.

«В настоящее время аэромобильная группировка из нашего региона введена в резерв сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации в Кемеровской области», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информационное агенство ТАСС также передало информацию оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации: число погибших возросло до 48 человек. На данный момент ведутся поиски ещё 16 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 37 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ.