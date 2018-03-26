При разборе обломков третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.

В завалах кинозала спасатели продолжают находить тела посетителей кинокомплекса, считавшихся пропавшими. 60 детей во второй день весенних школьных каникул приехали на детские сеансы — в кино на премьеру приехали организованные группы детей из разных районов Кузбасса и соседних регионов. Когда зал затянуло дымом и внутрь проник огонь, дети и сопровождающие не смогли выбраться и погибли.

По словам источника, близкого к спецслужбам, в зале детей закрыла сотрудница кинотеатра, чтобы они не разбегались по коридорам во время сеанса. Перед гибелью запертые в тёмном зале дети писали родителям сообщения с просьбами их спасти.

Напомним, сегодня, 26 марта, региональный следственный комитет подтвердил информацию о гибели 37 посетителей «Зимней вишни», также в связи с трагедией, новосибирские торговые центры ожидает серия проверок.