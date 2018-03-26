6 баллов
0 °C
Курс ЦБ:
57
70,57

Пять человек из списков пропавших после пожара в ТЦ обнаружены живыми

 26 марта, 15:51
подходящие темы
Пять человек из списков пропавших после пожара в ТЦ обнаружены живыми
фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Как стало известно Сиб.фм, пять человек из списка пропавших после пожара в «Зимней вишне» удалось найти.

Пять человек — девушку, парня и троих детей, — вычеркнули из списка пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Им повезло: на момент возгорания их не было в зале кинотеатра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

В списках пропавших после ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» в 14:00 по местному времени числились 59 человек. Скорбный список тем временем пополняется: официально подтверждена гибель 64 посетителей ТЦ. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Вадимир Пучков.

Напомним, глава Кузбасса рассказал журналистам о том, что в пожаре погибла его 11-летняя родственница.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
 6 февраля, 13:39 • интервью

Войти в зону комфорта

Быть или не быть матерью? А если быть — то уходить в декрет на три года или переживать беременность на работе? Своим опытом делится региональный управляющий «БКС Ультима private banking» Олеся Некрасова, ждущая второго ребёнка.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.