Пять человек из списков пропавших после пожара в ТЦ обнаружены живыми

Как стало известно Сиб.фм, пять человек из списка пропавших после пожара в «Зимней вишне» удалось найти.

Пять человек — девушку, парня и троих детей, — вычеркнули из списка пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Им повезло: на момент возгорания их не было в зале кинотеатра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

В списках пропавших после ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» в 14:00 по местному времени числились 59 человек. Скорбный список тем временем пополняется: официально подтверждена гибель 64 посетителей ТЦ. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Вадимир Пучков.

Напомним, глава Кузбасса рассказал журналистам о том, что в пожаре погибла его 11-летняя родственница.