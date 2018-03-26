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Снег: о погоде в Новосибирской области 26 марта

 26 марта, 05:03
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Снег: о погоде в Новосибирской области 26 марта
фото с сайта pixabay.com

Синоптики обещают в последний понедельник марта облачность с прояснениями и снег повсеместно в регионе.

Ночью осадки в виде снега ожидаются небольшими, местами умеренными.

Днём в отдельных районах на севере области синоптики обещают небольшой снег, на юге – местами умеренный и мокрый. В отдельных районах возможны слабые метели.

На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Температура ночью -3, -8 градусов, при прояснениях до -17 градусов, днем -3, +2 градуса.
 

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