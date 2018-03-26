В Кузбассе объявлен трёхдневный траур

фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта станут днями скорби по погибшим посетителям торгового центра «Зимняя вишня», пожар в котором унёс жизни 64 человек.

В регионе отменяются развлекательные мероприятия и гастроли артистов. К кемеровскому трауру присоединился также новосибирский «Первый театр». 26 марта труппа планировала провести предоткрытие площадки и читку пьесы Ярославы Пулинович «Тот самый день». Однако произошедшие события повлияли на перенос мероприятий.

«Друзья, мы открыли ленту новостей и поняли, что сегодня невозможно веселиться. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в Кемерове», — написали представители театра-студии в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Соболезнования семьям погибших в сети Instagram расширились до мирового масштаба. За сутки в соцсети было опубликовано более 35 тысяч постов с хештегом #зимняявишня.

Напомним, сегодня, 26 марта, на скамейке рядом со сгоревшим торговым центром жители Кемерова организовали мемориал.