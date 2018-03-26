В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибла родственница Амана Тулеева

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и начальник регионального управления МЧС Владимир Пучков встретились с журналистами, глава региона рассказал о своей личной утрате.

Глава Кузбасса и начальник регионального МЧС рассказали о ходе ликвидации пожара. Аман Тулеев рассказал, что узнал о пожаре практически сразу после его начала, однако не смог присутствовать при его ликвидации по уважительным причинам.

Тулеев также дал понять представителям СМИ, что для него крупное ЧП стало личной трагедией.

«Я это сам лично переживаю, у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению. Девочка. Всё это через себя пропустил и вам докладываю, в течение ночи с вами говорю», — рассказал Аман Тулеев собравшимся журналистам.

Владимир Пучков пояснил представителям СМИ, что пожар удалось потушить, и в данный момент пожарные и спасатели занимаются проливкой конструкций и поиском людей, объявленных пропавшими.

Напомним, дети, запертые в кинозале загоревшегося торгового центра в Кемерове во время сеанса в целях безопасности, погибая, звонили и отправляли сообщения родителям с просьбами о помощи и словами любви.