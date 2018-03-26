6 баллов
0 °C
Курс ЦБ:
57
70,57

В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибла родственница Амана Тулеева

 26 марта, 15:13
были упомянуты
подходящие темы
В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибла родственница Амана Тулеева
фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Глава Кемеровской области Аман Тулеев и начальник регионального управления МЧС Владимир Пучков встретились с журналистами, глава региона рассказал о своей личной утрате.

Глава Кузбасса и начальник регионального МЧС рассказали о ходе ликвидации пожара. Аман Тулеев рассказал, что узнал о пожаре практически сразу после его начала, однако не смог присутствовать при его ликвидации по уважительным причинам.

Тулеев также дал понять представителям СМИ, что для него крупное ЧП стало личной трагедией.

«Я это сам лично переживаю, у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению. Девочка. Всё это через себя пропустил и вам докладываю, в течение ночи с вами говорю», — рассказал Аман Тулеев собравшимся журналистам.

Владимир Пучков пояснил представителям СМИ, что пожар удалось потушить, и в данный момент пожарные и спасатели занимаются проливкой конструкций и поиском людей, объявленных пропавшими.

Напомним, дети, запертые в кинозале загоревшегося торгового центра в Кемерове во время сеанса в целях безопасности, погибая, звонили и отправляли сообщения родителям с просьбами о помощи и словами любви.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
 6 февраля, 13:39 • интервью

Войти в зону комфорта

Быть или не быть матерью? А если быть — то уходить в декрет на три года или переживать беременность на работе? Своим опытом делится региональный управляющий «БКС Ультима private banking» Олеся Некрасова, ждущая второго ребёнка.
самое популярное
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.