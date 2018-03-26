Жители Новосибирской области стали реже заболевать туберкулёзом

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом Управление Роспотребнадзора Новосибирской области проводило просветительские мероприятия среди населения.

В 2017 году в Новосибирской области показатель заболеваемости активными формами туберкулёза снизился на 1,5 % и составил 96,2 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2016 году было 97,7 на 100 тысяч населения. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Туберкулёз — инфекционное заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Без соответствующего лечения больной за год может заразить в среднем до 10-15 человек.

«Источником туберкулёзной инфекции являются больные люди, выделяющие возбудитель с мокротой, мочой, калом, гноем из свищей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Основные признаки заболевания туберкулёзом: общая слабость и быстрая утомляемость, плохое самочувствие, снижение работоспособности и массы тела, отсутствие аппетита. При наличии лёгочного туберкулёза у детей они начинают отставать в учёбе, плохо спать и есть. У всех больных наблюдается кашель, боли в груди. Температура тела может повышаться до 38 градусов. Температурные скачки отмечаются в вечернее или в ночное время и сопровождаются ознобом и чрезмерным выделением пота.

«Если вы заметили у себя или близких такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Без своевременного и правильного лечения до половины всех заболевших людей умирает от туберкулёза, а остальные становятся тяжёлыми инвалидами», — подчеркнул Роспотребнадзор.

Одной из мер профилактики туберкулёза является вакцинация БЦЖ. Прививку делают при отсутствии противопоказаний в роддоме. Ревакцинацию проводят при отрицательной реакции Манту и при отсутствии противопоказаний в семь лет.

С целью обнаружения туберкулёза на ранних стадиях необходимо проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в год. Также для выявления туберкулёза на ранних стадиях используется Диаскинтест и проба Манту у детей.

Только своевременное выявление и лечение туберкулёза может гарантировать выздоровление больных и предотвратить распространение болезни.

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом 24 марта региональный Роспотребнадзор совместно с министерствами здравоохранения и образования Новосибирской области проводили просветительские мероприятия среди населения.

Напомним, в июне 2017 года суд Новосибирской области заставил двоих больных туберкулёзом местных жителей лечиться.