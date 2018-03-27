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Андрей Травников поздравил служащих Росгвардии

 27 марта, 15:13
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Андрей Травников поздравил служащих Росгвардии
фото с сайта правительства НСО

Врио губернатора Новосибирской области принял участие в митинге, посвящённом Дню образования войск национальной гвардии Российской Федерации, — мероприятие началось с минуты молчания.

Сегодня, 27 марта, Андрей Травников посетил митинг в честь 207-й годовщины со дня образования войск национальной гвардии, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Перед началом митинга прошла минута молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Кемерова.

Врио губернатора региона поблагодарил военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Кроме того, Андрей Травников пожелал им успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.

Напомним, в марте Андрей Травников принял участие в обсуждении проекта «Городская электричка».

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