Андрей Травников поздравил служащих Росгвардии

Врио губернатора Новосибирской области принял участие в митинге, посвящённом Дню образования войск национальной гвардии Российской Федерации, — мероприятие началось с минуты молчания.

Сегодня, 27 марта, Андрей Травников посетил митинг в честь 207-й годовщины со дня образования войск национальной гвардии, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Перед началом митинга прошла минута молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Кемерова.



Врио губернатора региона поблагодарил военнослужащих и сотрудников войск нацгвардии за добросовестное исполнение служебных обязанностей по поддержанию правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Кроме того, Андрей Травников пожелал им успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.



Напомним, в марте Андрей Травников принял участие в обсуждении проекта «Городская электричка».