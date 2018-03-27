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Более 700 человек эвакуировали с подтопленных участков в Алтайском крае

 27 марта, 07:00
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Более 700 человек эвакуировали с подтопленных участков в Алтайском крае
фото с сайта 22.mchs.gov.ru

МЧС по Алтайскому краю объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории региона в шести районах.

В населённых пунктах Алтайского края талыми водами подтоплено 2 109 приусадебных участков, 970 жилых домов, в которых проживает 2 300 человек, в том числе 465 детей. Частичное подтопление отмечается в сёлах Шипуновского, Зонального, Усть-Калманского, Смоленского и Советского районов. Эвакуировали 793 человека, 125 из них находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

В связи со случившимся региональное МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайском и в Краснощёковском районах. В крае работает группировка спасателей из 1 442 человек, а также задействовано 402 единицы техники.

26 марта в Алтайский край прибыли дополнительные силы и средства Сибирского регионального центра МЧС России: спасательные формирования из Красноярска направлены в Алтайский район, из Новосибирской области — в Шипуновский, Усть-Калманский, Поспелихинский районы.

«Отметим, что специалисты прогнозируют дальнейшее развитие паводковой ситуации по неблагоприятному сценарию, текущие погодные условия способствуют повышению уровня воды в реках, сохраняется угроза подтопления», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава Алтайского края Александр Карлин подчеркнул, особое внимание при эвакуации следует уделить одиноко проживающим инвалидам и пожилым людям.

«Они должны быть отдельно учтены, и администрация сельского поселения с ними должна организовать индивидуальную работу», — сообщил глава региона.

Также он добавил, что больные люди и беременные женщины должны быть эвакуированы заблаговременно.

Спасатели оказывают помощь жителям сёл, разбивают заторы на водостоках, откачивают воду с приусадебных участков и выполняют другие работы, чтобы ускорить отток талых вод с территории населённых пунктов.

«Жителям подтопленных населённых пунктов доставляют бутилированную питьевую воду и препараты для профилактики инфекционных заболеваний. На пострадавших от паводка территориях пополняют запасы продуктов и предметов первой необходимости, развёрнуты пункты временного размещения населения, обеспечено медицинское обслуживание жителей пострадавших от паводка населённых пунктов. Домашний скот своевременно вывели на возвышенные места и обеспечили запасом кормов», — добавили в пресс-службе края.

Напомним, 17 апреля 2017 года паводок в Алтайском крае подтопил 144 жилых дома.

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