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Девушка выпрыгнула на ходу из «Приоры» в Новосибирске

 27 марта, 10:03
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Девушка выпрыгнула на ходу из «Приоры» в Новосибирске
кадр из видео в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Очевидец поделился в соцсетях видео, где молодая девушка выпала из проезжающего авто, а затем встала и села обратно в машину.

Поздним вечером 26 марта водитель «Лады Приоры» вместе с компанией молодых девушек из Алтая ехал по Бугринскому мосту. Вдруг одна из дам открыла переднюю дверь и на ходу авто выпрыгнула из него на дорогу. Об этом сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Скорость автомобиля, как отметил свидетель, была около 60-70 километров в час.

«Мы вызвали скорую, но через минут пять она встала с помощью водителя, обулась и поехала дальше с подругой. Только лишь штаны порвала. Чудом не пострадала!» — сообщил очевидец.

Также он отметил, что все девушки на тот момент находились в нетрезвом состоянии.

Напомним, в августе 2017 года пожилой пациент выпал из машины скорой помощи, когда она перевернулась на мокрой дороге в Новосибирске.

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