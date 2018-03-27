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Главное за понедельник — Сиб.фм

 27 марта, 00:01
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Главное за понедельник &mdash; Сиб.фм
скриншот с главной страницы сети Instagram

25-26 марта Сибирь потрясло одно событие — трагическое и масштабное. Пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» во второй день весенних школьных каникул унёс жизни 64 человек, большинство из них — дети. Сиб.фм следил за развитием ситуации.

ВСЯ СИБИРЬ В ПОМОЩЬ

Когда число жертв в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выросло до 48, спасатели новосибирского и других региональных подразделений МЧС были откомандированы для ликвидации чрезвычайной ситуации. В аэромобильную группировку ГУ МЧС по Новосибирской области вошли 50 человек, дополнительно были приведены в готовность 50 сотрудников.

СКАЖИ МАМЕ, ЧТО Я ЕЁ ЛЮБИЛА

Как сообщил Сиб.фм источник в силовых структурах, при разборе обломков третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей. Школьники приехали в Кемерово организованными группами на детские сеансы. По информации Сиб.фм, детей закрыла в зале сотрудница кинотеатра, чтобы они не разбегались по коридорам во время сеанса. Перед гибелью запертые в тёмном зале дети писали родителям сообщения с просьбами их спасти и словами любви.

ЛУЧ СВЕТА

В разгар борьбы с огнём в сети были опубликованы длинные списки людей, которых не удалось найти. Девушку, парня и троих подростков вычеркнули из списка — они нашлись живыми.

ПАМЯТЬ И ПОМОЩЬ

По официальной информации, число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» достигло 64 человек. Чтобы помочь оставшимся в живых, жители Кемерова выстроились в многометровую очередь для сдачи крови. А скамейка рядом со сгоревшей «Зимней вишней» стала мемориалом — в течение нескольких часов она почти скрылась под цветами и игрушками, которые горожане приносили в память о погибших детях.

ТРАУР

27, 28 и 29 марта станут днями скорби по погибшим в дыму и огне. В Кемеровской области и соседних регионах отменены развлекательные мероприятия и гастроли артистов. В сети Instagram соболезнования семьям погибших расширились до мирового масштаба. За сутки в соцсети было опубликовано 51,5 тысячи постов с хештегом #зимняявишня.


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