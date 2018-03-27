Инициативная группа проверила кемеровские морги

Жители Кемерова по-прежнему не верят в то, что официально подтверждённое число жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» соответствует действительности; в поисках правды они отправились в городские морги.

Несколько человек объездили все морги в Кемерове, чтобы выяснить реальное число погибших в результате ЧП. После поездки группа отчиталась перед собравшимися на площади Советов.

«Инициативная группа сообщила, что „по размерам“ на взрослых похожи около 20 человек. Кемеровчане также сообщили, что в коробках лежало много частей тел, в том числе рук, ног, бёдра и кости», — сообщило издание VSE42.ru.

Также активисты съездили на хладокомбинат, куда, по слухам, свозили трупы из-за переполненности моргов. На предприятии тел погибших проверявшие не обнаружили.

Напомним, жители Кемерова собрались на центральной площади города с требованиями предоставить им достоверные данные о числе погибших и ходе ликвидации пожара, скандируя: «Тулеев! В отставку!»