«Красный Крест» объявил сбор средств для пострадавших при кемеровском пожаре

Желающие оказать помощь жертвам и родственникам пострадавших в торговом центре Кемерова при пожаре могут перечислить деньги общественной организации.

Общероссийская общественная организация «Красный крест» в связи с трагедией 25 марта в Кемерове объявила сбор денежных средств для семей пострадавших.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчётный счёт 40703810426020100054

Кор. счёт 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

«Перечислить средства вы также можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе „ПОМОЧЬ“ / „помочь пострадавшим при пожаре“», — сообщили на сайте организации.

Напомним, 26 марта жители Кемерова выстроились в многометровую очередь для сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим в трагедии.