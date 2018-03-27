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«Красный Крест» объявил сбор средств для пострадавших при кемеровском пожаре

 27 марта, 10:57
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«Красный Крест» объявил сбор средств для пострадавших при кемеровском пожаре
фото с сайта redcross.ru

Желающие оказать помощь жертвам и родственникам пострадавших в торговом центре Кемерова при пожаре могут перечислить деньги общественной организации.

Общероссийская общественная организация «Красный крест» в связи с трагедией 25 марта в Кемерове объявила сбор денежных средств для семей пострадавших.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчётный счёт 40703810426020100054
Кор. счёт 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

«Перечислить средства вы также можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе „ПОМОЧЬ“ / „помочь пострадавшим при пожаре“», — сообщили на сайте организации.

Напомним, 26 марта жители Кемерова выстроились в многометровую очередь для сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим в трагедии.

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