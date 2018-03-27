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Мэр Новосибирска отправил на пенсию главу Первомайского района

 27 марта, 07:30
Мэр Новосибирска отправил на пенсию главу Первомайского района
фото с сайта novo-sibirsk.ru

Глава Первомайского района Новосибирска Алексей Васильев спустя 26 лет работы покидает свою должность.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о том, что глава Первомайского района Алексей Васильев увольняется 30 марта.

«Алексей Васильев уходит на пенсию в связи с достижением должного возраста», — сообщил об отставке корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь мэра Артём Роговский.

Алексей Васильев возглавлял район с 1992 года. Информации о новом главе Первомайского района на данный момент нет.

Напомним, в марте уволенный глава Дзержинского района Новосибирска Александр Полищук подал в суд иск к мэрии, в котором потребовал своего восстановления в должности.

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