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В НОВАТе отменили показ комической оперы из-за трагедии в Кемерове

 27 марта, 11:48
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В НОВАТе отменили показ комической оперы из-за трагедии в Кемерове
фото с сайта polytika.ru

В Новосибирском театре оперы и балета 1 апреля вместо «Любовного напитка» будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater.

В связи с трагедией 25 марта в Кемерове НОВАТ принял решение отменить показ комической оперы «Любовный напиток» 1 апреля. В память о погибших при пожаре вместо объявленного ранее спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы театра. Дирижёр — Дмитрий Корчак.

«Коллектив Новосибирского театра оперы и балета выражает соболезнования семьям пострадавших и скорбит вместе с ними», — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Деньги с продажи билетов к спектаклю будут перечислены семьям погибших и пострадавших при пожаре.

Напомним, общероссийская общественная организация «Красный крест» в связи с трагедией в Кемерове объявила сбор денежных средств для семей пострадавших.

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