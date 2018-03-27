В НОВАТе отменили показ комической оперы из-за трагедии в Кемерове

В Новосибирском театре оперы и балета 1 апреля вместо «Любовного напитка» будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater.

В связи с трагедией 25 марта в Кемерове НОВАТ принял решение отменить показ комической оперы «Любовный напиток» 1 апреля. В память о погибших при пожаре вместо объявленного ранее спектакля будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater с участием симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы театра. Дирижёр — Дмитрий Корчак.

«Коллектив Новосибирского театра оперы и балета выражает соболезнования семьям пострадавших и скорбит вместе с ними», — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Деньги с продажи билетов к спектаклю будут перечислены семьям погибших и пострадавших при пожаре.

Напомним, общероссийская общественная организация «Красный крест» в связи с трагедией в Кемерове объявила сбор денежных средств для семей пострадавших.