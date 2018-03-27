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Новосибирск присоединился к трёхдневному трауру по погибшим в кемеровском ТЦ

 27 марта, 17:16
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Новосибирск присоединился к трёхдневному трауру по погибшим в кемеровском ТЦ
фото с сайта pixabay.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре Кемерова случился серьёзный пожар, в котором, по официальным данным, погибли 64 человека. 27 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о трауре в городе в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Новосибирска выражал соболезнования семьям погибших и пострадавшим в пожаре.

«Среди жертв и пропавших без вести много ребятишек! Это ужасная трагедия для всей страны», — написал Анатолий Локоть на своей странице в соцсетях.

Напомним, 27 марта новосибирцы принесут в Нарымский сквер цветы и свечи и почтят память о погибших в Кемерове.

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