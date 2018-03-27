Новосибирские лётчики будут патрулировать леса

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключило государственный контракт с местной авиабазой на патрулирование территорий для проведения мониторинга пожарной опасности — общий объём проверок составит 6,5 миллиона гектаров леса.

Сегодня, 27 марта, замминистра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков сообщил на пресс-конференции, что общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров в Новосибирской области в 2018 году составляет 4 339 человек и 2 065 единиц техники.



«На территории региона организованы и подготовлены к работе 48 пожарно-химических станций и 33 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, укомплектованные противопожарной техникой и оборудованием в соответствии с установленными нормативами», — подчеркнул чиновник.



До 20 апреля будет сформировано и приступит к работе дополнительное структурное подразделение министерства — лесопожарный центр на базе Сузунского и Ордынского районов области. В состав центра войдут три бригады пожарного формирования из 28 человек.



Уже сейчас министерство вместе с природоохранной прокуратурой приступило к проверкам лесопользователей и формированию запасов горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров.



26 марта на аэродроме Мочище прошли контрольно-воздушные тренировки парашютно-десантной пожарной службы «Новосибирской базы авиационной охраны лесов». При Новосибирской авиабазе начала работу региональная диспетчерская служба.



Напомним, в марте врио губернатора Андрей Травников утвердил план по предотвращению и ликвидации лесных пожаров в регионе.