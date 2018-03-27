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Новосибирские лётчики будут патрулировать леса

 27 марта, 18:45
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Новосибирские лётчики будут патрулировать леса
фото с сайта pixabay.com

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключило государственный контракт с местной авиабазой на патрулирование территорий для проведения мониторинга пожарной опасности — общий объём проверок составит 6,5 миллиона гектаров леса.

Сегодня, 27 марта, замминистра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков сообщил на пресс-конференции, что общее количество сил и средств для тушения лесных пожаров в Новосибирской области в 2018 году составляет 4 339 человек и 2 065 единиц техники.

«На территории региона организованы и подготовлены к работе 48 пожарно-химических станций и 33 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, укомплектованные противопожарной техникой и оборудованием в соответствии с установленными нормативами», — подчеркнул чиновник.

До 20 апреля будет сформировано и приступит к работе дополнительное структурное подразделение министерства — лесопожарный центр на базе Сузунского и Ордынского районов области. В состав центра войдут три бригады пожарного формирования из 28 человек.

Уже сейчас министерство вместе с природоохранной прокуратурой приступило к проверкам лесопользователей и формированию запасов горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров.

26 марта на аэродроме Мочище прошли контрольно-воздушные тренировки парашютно-десантной пожарной службы «Новосибирской базы авиационной охраны лесов». При Новосибирской авиабазе начала работу региональная диспетчерская служба.

Напомним, в марте врио губернатора Андрей Травников утвердил план по предотвращению и ликвидации лесных пожаров в регионе.

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