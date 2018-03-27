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Новосибирскую область засыплет мокрым снегом — синоптики

 27 марта, 05:30
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Новосибирскую область засыплет мокрым снегом &mdash; синоптики
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области не прекращаются пришедшие с Урала осадки, с 26 по 29 марта также без них не обойдётся.

Синоптики обещают в Новосибирской области мокрый снег, в южных районах региона — дождь с порывистыми ветрами до 15-20 метров в секунду.

«Температурный фон в основном от 2 до 8, местами до 16 градусов мороза в ночные часы», — рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин.

Днём синоптики обещают +3... −3 градуса, 29 марта возможно потепление до +7 градусов.

На дорогах следует быть осторожными — гололёдные явления.

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