В Новосибирской области не прекращаются пришедшие с Урала осадки, с 26 по 29 марта также без них не обойдётся.

Синоптики обещают в Новосибирской области мокрый снег, в южных районах региона — дождь с порывистыми ветрами до 15-20 метров в секунду.

«Температурный фон в основном от 2 до 8, местами до 16 градусов мороза в ночные часы», — рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин.

Днём синоптики обещают +3... −3 градуса, 29 марта возможно потепление до +7 градусов.

На дорогах следует быть осторожными — гололёдные явления.