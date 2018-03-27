Общественники призывают объявить бойкот торговым центрам Новосибирска

В мессенджерах и социальных сетях жители Новосибирска распространяют сообщения с призывами бойкотировать торговые центры города и отдать дань памяти погибшим в Кемерово.

Утром 27 марта сотни жителей Новосибирска получили от своих близких и знакомых сообщения с предложением не посещать торговые центры в субботу, 31 марта.

«Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни.

Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами — горожанами.

Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта! Вместе — мы сила», — говорится в тексте сообщения.

Авторы сообщений также высказали сомнения в том, что персонал торговых центров, по количеству которых Новосибирск занимает одно из лидирующих мест, способен организовать эвакуацию в экстренном случае, а сами площадки оборудованы противопожарными системами.

Отправители другого сообщения, так же широко распространённого среди новосибирцев, призывают на пять минут «остановить Россию» 3 апреля, на девятый день после трагедии.

«Предлагаю ровно в 12 дня по Москве всем ровно на 5 минут остановить движение и нажать на клаксоны. Неважно на легковом или на грузовом автомобиле.

Пусть это будет знаком того что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими».

Напомним, в память о погибших 25 марта жители Кемерово организовали мемориал; президент России Владимир Путин возложил к нему цветы во время визита в город 27 марта.



