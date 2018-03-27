Детский омбудсмен заявила о необходимости обновить ОБЖ после пожара в Кемерово

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что современный формат преподавания основ безопасности жизнедеятельности требует поправок.

После трагедии в кемеровском торговом центре детский омбудсмен в России Анна Кузнецова заявила о необходимости обновления преподавания основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Она подчеркнула: важно, чтобы предмет носил не формальный характер, а прикладной. Об этом сообщил сайт «Известия».

«Кузнецова также подчеркнула, что предмет ОБЖ должен иметь практическую направленность, а изучать его необходимо не только учащимся, но и ответственным лицам, в особенности если в их профессиональные обязанности входит обеспечение безопасности в местах скопления людей», — передало издание.

Напомним, следственный комитет Кемеровской области ищет среди детей свидетелей катастрофы в кемеровском ТЦ.