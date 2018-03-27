Пострадавший при пожаре в кемеровском ТЦ ребёнок пришёл в сознание

Спасаясь от пожара в «Зимней вишне», 11-летний мальчик выпрыгнул из окна и от полученных травм потерял сознание — спустя двое суток он пришёл в себя.

11-летний мальчик во время пожара 25 марта в кемеровском торговом центре выпрыгнул из окна, чтобы спастись. У ребёнка множественные травмы, его состояние оценивается как тяжёлое с положительной динамикой. 27 марта министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что мальчик пришёл в сознание и отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

«Пострадавший в результате пожара в Кемерове ребёнок 11 лет пришёл в сознание. Он переведён на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — приводит агентство слова министра.

Вероника Скворцова также рассказала, что были проведены консилиумы с ведущими специалистами: детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем. На данный момент подростку оказывают всю необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, жители Новосибирска проведут акцию памяти жертвам трагедии в Кемерове.