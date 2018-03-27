4 балла
0 °C
Курс ЦБ:
57
70,57

Пострадавший при пожаре в кемеровском ТЦ ребёнок пришёл в сознание

 27 марта, 15:43
были упомянуты
подходящие темы
Пострадавший при пожаре в кемеровском ТЦ ребёнок пришёл в сознание
фото из группы «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Спасаясь от пожара в «Зимней вишне», 11-летний мальчик выпрыгнул из окна и от полученных травм потерял сознание — спустя двое суток он пришёл в себя.

11-летний мальчик во время пожара 25 марта в кемеровском торговом центре выпрыгнул из окна, чтобы спастись. У ребёнка множественные травмы, его состояние оценивается как тяжёлое с положительной динамикой. 27 марта министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что мальчик пришёл в сознание и отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

«Пострадавший в результате пожара в Кемерове ребёнок 11 лет пришёл в сознание. Он переведён на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — приводит агентство слова министра.

Вероника Скворцова также рассказала, что были проведены консилиумы с ведущими специалистами: детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем. На данный момент подростку оказывают всю необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, жители Новосибирска проведут акцию памяти жертвам трагедии в Кемерове.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.