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Предприятие заплатит за порчу земли в Новосибирской области

 27 марта, 16:57
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Предприятие заплатит за порчу земли в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Компания «Сибтрубком» испортила сельскохозяйственную землю во время демонтажа водопровода — теперь она обязана возместить нанесённый ущерб.

12,3 млн рублей заплатит ООО «Сибтрубком» по решению арбитражного суда Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства летом 2017 года обнаружили, что предприятие во время демонтажа железной трубы водопровода испортило плодородную землю, перемешав её с глиной. Работы производились на территории Краснозёрского района.

Районная прокуратура и специалисты регионального управления Россельхознадзора выяснили, что пострадало два участка земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,54 гектара. Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория с помощью исследований выяснила, что показатели плодородия земли снизились больше чем на 60 %.

На одно из должностных лиц компании наложен штраф размером 65 тысяч рублей.

Напомним, в марте Россельхознадор не пустил в Новосибирскую область более 100 тонн продуктов с неверно оформленными документами.

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