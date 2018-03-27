Предприятие заплатит за порчу земли в Новосибирской области

Компания «Сибтрубком» испортила сельскохозяйственную землю во время демонтажа водопровода — теперь она обязана возместить нанесённый ущерб.

12,3 млн рублей заплатит ООО «Сибтрубком» по решению арбитражного суда Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, сотрудники ведомства летом 2017 года обнаружили, что предприятие во время демонтажа железной трубы водопровода испортило плодородную землю, перемешав её с глиной. Работы производились на территории Краснозёрского района.



Районная прокуратура и специалисты регионального управления Россельхознадзора выяснили, что пострадало два участка земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,54 гектара. Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория с помощью исследований выяснила, что показатели плодородия земли снизились больше чем на 60 %.



На одно из должностных лиц компании наложен штраф размером 65 тысяч рублей.



Напомним, в марте Россельхознадор не пустил в Новосибирскую область более 100 тонн продуктов с неверно оформленными документами.