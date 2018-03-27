Пропавших братьев нашли живыми новосибирские полицейские

Два брата возрастом десять и пять лет Алексей и Артём Артамоновы спустя двое суток были найдены сотрудниками полиции в Новосибирской области.

Дети ушли из дома в посёлке Маслянино Новосибирской области 25 марта. С заявлением о пропаже в полицию обратилась их мать. В результате масштабных мероприятий организованных сотрудниками МВД были найдены пропавшие Артём и Алексей Артамоновы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мальчиков обнаружили недалеко от посёлка Маслянино. На место выехали полиция и скорая помощь, состояние здоровья детей проверят врачи. Обстоятельства местонахождения братьев в период розыска будут тщательно проверены сотрудниками правоохранительных органов.

«Поисковые мероприятия проводились как в самом посёлке, так и на прилегающей территории, а также в близлежащих населённых пунктах. Сотрудниками полиции проведён обход жилой зоны — как частного сектора, так и многоквартирных домов, обследована территория, прилегающая к посёлку, дачные общества и близлежащие населённые пункты», — сообщила пресс-служба регионального МВД.

Также к поиску детей привлекались работники администрации, предприятий и учреждений района, волонтёры и жители посёлка. Полицейские изучали записи с наружных камер видеонаблюдения, установлённых на зданиях райцентра, с целью установления маршрута передвижения пропавших детей.

«В поисковых мероприятиях были задействованы авиаотряд Росгвардии и спасатели МЧС, которыми организованы облёт территории на вертолёте и обследование поймы реки Берди», — подчеркнула пресс-служба.

Напомним, 26 марта РОВД Новосибирской области объявил о розыске братьев Артамоновых.