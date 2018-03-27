Путин назвал разгильдяйство и халатность причинами трагедии в Кемерове

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара, начав совещание с минуты молчания.

27 марта в Кемерове президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек. Одними из причин произошедшего лава государства назвал преступную халатность и разгильдяйство. Об этом сообщило информационное агенство ТАСС.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — передало слова президента агенство.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, президент России возложил цветы к мемориалу погибшим в кемеровском пожаре.