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Путин назвал разгильдяйство и халатность причинами трагедии в Кемерове

 27 марта, 13:04
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Путин назвал разгильдяйство и халатность причинами трагедии в Кемерове
фото с сайта kremlin.ru

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара, начав совещание с минуты молчания.

27 марта в Кемерове президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек. Одними из причин произошедшего лава государства назвал преступную халатность и разгильдяйство. Об этом сообщило информационное агенство ТАСС.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — передало слова президента агенство.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, президент России возложил цветы к мемориалу погибшим в кемеровском пожаре.

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