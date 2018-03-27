Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди

Врачи скорой помощи доставили Сергея Мавроди с улицы в больницу, однако его не успели спасти.

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди скончался в московской больнице 26 марта. Об этом сообщило информационное агенство «Интерфакс».

«Сегодня рано утром Мавроди был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала. Они вызвали „скорую помощь“, которая доставила мужчину в Боткинскую больницу», — передало слова очевидца агенство.

Напомним, 22 марта скончался новосибирский поэт и исполнитель авторских песен Андрей Климнюк.