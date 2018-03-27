Следователи ищут свидетелей катастрофы в кемеровском ТЦ среди детей

Для того, чтобы восстановить картину преступления и установить истинную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», следственный комитет Кемеровской области ищет очевидцев возгорания в игровой зоне.

Следственный комитет Кемеровской области обратился к детям и сопровождающим их взрослым, которые находились в игровой зоне рядом с мягкими кубами торгового центра «Зимняя вишня» 25 марта в момент возгорания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Следователи СКР просят проявить понимание и обращаются ко всем с просьбой откликнуться и обратиться в следственное управление по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, улица Николая Островского, дом № 13 „А“ или по телефонам: 8 (384-2) 369983; +7-960-924-22-70; +7-909-517-00-98. Уважаемые родители, возможно, именно свидетельство вашего ребёнка поможет в восстановлении картины преступления и установлении истинной причины возникновения пожара», — сообщили представители следственного комитета.

Напомним, в Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены днями скорби по погибшим в торговом центре, когда пожар унёс жизни 64 человек.