Следователи ищут свидетелей катастрофы в кемеровском ТЦ среди детей
27 марта, 09:38
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Для того, чтобы восстановить картину преступления и установить истинную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня», следственный комитет Кемеровской области ищет очевидцев возгорания в игровой зоне.
Следственный комитет Кемеровской области обратился к детям и сопровождающим их взрослым, которые находились в игровой зоне рядом с мягкими кубами торгового центра «Зимняя вишня» 25 марта в момент возгорания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Следователи СКР просят проявить понимание и обращаются ко всем с просьбой откликнуться и обратиться в следственное управление по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, улица Николая Островского, дом № 13 „А“ или по телефонам: 8 (384-2) 369983;
Напомним, в Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены днями скорби по погибшим в торговом центре, когда пожар унёс жизни 64 человек.