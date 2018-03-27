Убившему пуделя на глазах у детей грозит уголовный срок

В новосибирском магазине «Мария-Ра» сотрудник на глазах у детей смертельно ранил забежавшую бездомную собаку — полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

15 марта в магазине «Мария-Ра» в Новосибирске на улице Героев Революции, 47 была убита бездомная собака. Всё это происходило на глазах у посетителей, в том числе и детей. На место приезжали сотрудники полиции, но ответ по данному делу стал известен только 23 марта.

«Зверское убийство пуделя сотрудником супермаркета в Новосибирске получило огромный общественный резонанс благодаря неравнодушной девушке. Наш фонд подключился к ситуации: были составлены и распространены обращения, люди откликнулись, вследствие оперативной обратной связи (жалоб от граждан) результат не заставил себя ждать!» — сообщили на странице новосибирского фонда «С правом на надежду» в соцсети «ВКонтакте».

Также там опубликовали документ ответа от МВД по городу Новосибирску, в котором говорится, что по результатам проведённой уголовно-процессуальной проверки 22 марта в полиции Первомайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Жестокое обращение с животными».

На данный момент проводится служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в марте об убийстве собаки в магазине «Мария-Ра» сообщили очевидцы в соцсетях.