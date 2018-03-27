В Бердске задержаны три руководителя предприятий за превышение должностных полномочий

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против трёх чиновников из Бердска — их подозревают в превышении должностных полномочий и в пособничестве этому.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного следкома, события развивались так. Ещё в 2016 году директор международного комплекса «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с муниципальным предприятием «Бердский водоконал» договор на отпуск питьевой воды. По условиям договора, туристический комплекс должен был ежемесячно рассчитываться за воду, а её расход учитывался с помощью счётчика.

В сентябре 2017 года сотрудники предприятия «Комбинат бытовых услуг», являющегося правопреемником «Бердского водоканала», обнаружили, что «Сибиряк» с помощью так называемой врезки незаконно подключился к холодному водопроводу и бесконтрольно им пользуется. По произведённым подсчётам, «Сибиряк» истратил воды на 170 млн рублей.



Директор «Сибиряка» через посредника, которым стал руководитель одного из муниципальных предприятий Бердска Сергей Оленич, обратился к главе «Комбината бытовых услуг» Александру Кожину и попросил снизить сумму задолженности до 380 тысяч рублей.



Дело в отношении чиновников было возбуждено по материалам расследования, проведённого региональным управлением ФСБ России.

Сейчас все трое фигурантов дела задержаны, по их месту работы проведены обыски — изъята документация. Расследование продолжается.



Напомним, в марте в Новосибирску за взятку задержана судебный пристав.