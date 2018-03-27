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В Новосибирске обсудили информационную систему промышленности

 27 марта, 13:54
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В Новосибирске обсудили информационную систему промышленности
фото pixabay.com

Полпред президента в Сибирском федеральном округе провёл совещание по использованию Государственной информационной системы промышленности; в настоящий момент ГИСП предлагает своим клиентам 112 различных сервисов.

Государственная информационная система промышленности была создана по заказу Минпромторга России в 2017 году. С начала работы к системе подключилось около 100 тысяч российских предприятий. Система создана для реализации новой промышленной политики. Самым популярным сервисом системы является торговая площадка: объём сделок на ней уже превысил триллион рублей.

По словам руководителя направления Управления развития ГИСП Фонда развития промышленности Алексея Карапузова, ситуация с популярностью системы в регионах самая разная. Так, в СФО к ней подключилось лишь 323 предприятия, хотя число потенциальных участников, по оценке специалистов, — около 39 тысяч.

«Поэтому мы хотели бы призвать регионы более активно участвовать в привлечении предприятий к участию в ГИСП. Необходимо создать рабочий график встреч с промышленниками с участием профильных министерств, сформировать такую дорожную карту. А мы готовы приехать и показать, как пользоваться системой», — заявил Алексей Карапузов.

Как заявил на совещании первый заместитель председателя исполкома ассоциации «Сибирское Соглашение» Геннадий Гусельников, регистрация в ГИСП открывает предприятиям доступ ко многим полезным сервисам.

«Одним из таких сервисов является каталогизация выпускаемой продукции, в том числе и адресная по отношению к целевым рынкам. Например, уже есть каталог Арктики, есть и другие каталоги, не менее интересные и полезные», — отметил Геннадий Гусельников.

По мнению полномочного представителя президента Сергея Меняйло, государство может обязать предприятия регистрироваться в системе.

«Даже в рамках подготовки к совещанию поступили предложения о необходимости нормативного закрепления обязанности предприятий регистрироваться в ГИСП. На мой взгляд, это сегодня весьма актуально», — подчеркнул полпред.

Напомним, в январе стало известно, что в отношении полпреда по СФО могут быть введены повторные санкции.

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