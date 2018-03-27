В Новосибирске перенесены развлекательные мероприятия

В Новосибирской области в связи с произошедшей в Кемерове трагедией, перенесены запланированные на сегодня, 27 марта, мероприятия развлекательного характера.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, также отменены все мероприятия, подготовленные ко Всемирному дню театра. Врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре.



«От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерова. Мы пересмотрели программы областных подведомственных учреждений культуры на 27 марта и приняли решение перенести концерты и спектакли, которые имеют развлекательный характер. Также в этот день в Новосибирской области отменены все праздничные мероприятия, посвящённые Всемирному дню театра», — подчеркнул врио министра.



В пресс-службе уточнили, что перенесён концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», который должен был состояться сегодня в КТЦ «Евразия». В Новосибирской филармонии перенесены опера «Дон-Жуан» в концертном исполнении и концерт «Матушка-весна всем красна» фольклорного ансамбля «Рождество». В НОВАТе отменён показ комической оперы «Любовный напиток», который должен был пройти 1 апреля. Вместо оперы в театре в этот день будет исполнена кантата Джоаккино Россини Stabat Mater.



Кроме того, часть средств от продажи театральных билетов на сегодняшние спектакли будет перечислена семьям погибших и пострадавших.

Напомним, президент страны назвал причинами кемеровской трагедии разгильдяйство и халатность.