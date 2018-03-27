6 баллов
-1 °C
Курс ЦБ:
57,17
71,26

Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у земляков

 27 марта, 18:13
подходящие темы
Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у земляков
фото ТАСС

Сергей Цивилёв извинился за трагедию, произошедшую в торговом центре «Зимняя вишня», встав на колени перед родственниками ппогибших.

Как сообщило агентство "ТАСС«,вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, встав на колени перед собравшимися в центре города на акцию памяти, попросил прощения за трагедию в ТЦ.

«Я ещё раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми. Всегда в тяжёлой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения. Всегда в тяжёлых ситуациях люди после этого объединялись для решения общих задач, не для войны друг с другом, не для конфликта, объединялись для того, чтобы быть вместе, чтобы стать сильнее» — сказал чиновник.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошёл 25 марта, по последним данным число жертв составило 64 человека.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
 12.10.2017, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 6.10.2017, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.