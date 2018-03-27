Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у земляков

Сергей Цивилёв извинился за трагедию, произошедшую в торговом центре «Зимняя вишня», встав на колени перед родственниками ппогибших.

Как сообщило агентство "ТАСС«,вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, встав на колени перед собравшимися в центре города на акцию памяти, попросил прощения за трагедию в ТЦ.



«Я ещё раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми. Всегда в тяжёлой ситуации, когда было действительно больно и трудно, люди становились на колени и просили друг у друга прощения. Всегда в тяжёлых ситуациях люди после этого объединялись для решения общих задач, не для войны друг с другом, не для конфликта, объединялись для того, чтобы быть вместе, чтобы стать сильнее» — сказал чиновник.



Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошёл 25 марта, по последним данным число жертв составило 64 человека.