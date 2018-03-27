Владимир Путин приехал в Кемерово

фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.

Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Вместе со своим полномочным представителем Сергеем Меняйло они осмотрели фасад сгоревшего ТЦ.

Владимир Путин также возложил цветы к мемориалу погибшим в пожаре.

Напомним, сотни жителей Кемерова сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим, эвакуированным из горящего торгового центра.