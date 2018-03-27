Жители Кемерова требуют отставки Амана Тулеева

Более четырёх тысяч человек хотят получить достоверную информацию о причинах и тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» и наказать виновных в гибели более 60 человек.

К 10 утра на площади Советов в Кемерове собралось более четырёх тысяч человек. Часть собравшихся считает, что сразу после начала пожара на место прибыло слишком мало спасателей, другие уверены, что объявленное число жертв сильно занижено, передаёт портал VSE42.Ru.

Горожане прорвали ограждения перед областной администрацией и вплотную подошли к зданию, требуя, чтобы Аман Тулеев вышел к ним и объяснился. Однако глава Кузбасса так и не появился перед собравшимися. тогда пришедшие начали скандировать «Правду!» и «В отставку!»

Напомним, во время встречи с журналистами Аман Тулеев сказал, что скорбит и переживает личную утрату — в пожаре в торговом центре погибла его 11-летняя родственница.