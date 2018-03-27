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Жители Новосибирска проведут акцию памяти жертвам трагедии в Кемерове

 27 марта, 14:46
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Жители Новосибирска проведут акцию памяти жертвам трагедии в Кемерове
фото со страницы Андрея Гладченко в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцы принесут в Нарымский сквер цветы и свечи и почтят память о погибших в Кемерове.

Новосибирские активисты объявили в соцсетях о проведении акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жители сибирской столицы соберутся возле главной лестницы в Нарымском сквере 27 марта с 18 до 20 часов.

«Это не митинг. Просто помолчим. А потом, может, и поговорим меж собой. Инициативу проявили новосибирские журналисты. Спасибо четвёртой власти за то, что она существует, чего не скажешь о первых трёх», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» один из общественников Андрей Гладченко.

Также жителям города предлагают принести с собой свечи и цветы.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара, начав совещание с минуты молчания.

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