Днём с дождём: о погоде в Новосибирской области 28 марта
28 марта, 05:03
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фото с сайта pexels.com
В Новосибирской области в среду, 28 марта, ожидается переменная облачность с небольшим пушистым или мокрым снегом в отдельных районах.
Днём, при плюсовых температурах, осадки пройдут в виде дождя. На дорогах сильная гололедица.
Юго-западный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днём, с порывами до 17 метров в секунду.
Температура ночью −2... −7 градусов, при прояснениях до −13 градусов, днём от 0 до +5 градусов.