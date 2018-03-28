Днём с дождём: о погоде в Новосибирской области 28 марта

В Новосибирской области в среду, 28 марта, ожидается переменная облачность с небольшим пушистым или мокрым снегом в отдельных районах.

Днём, при плюсовых температурах, осадки пройдут в виде дождя. На дорогах сильная гололедица.

Юго-западный ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днём, с порывами до 17 метров в секунду.

Температура ночью −2... −7 градусов, при прояснениях до −13 градусов, днём от 0 до +5 градусов.