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Российские футболисты возложили цветы к импровизированному мемориалу в Санкт-Петербурге

 28 марта, 08:26
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Российские футболисты возложили цветы к импровизированному мемориалу в Санкт-Петербурге
фото Эдуарда Безуглова для ТАСС

Сборная России по футболу, прибывшая в Санкт-Петербург на товарищеский матч с французской командой, в полном составе возложила цветы к мемориалу погибшим в пожаре в кемеровском торговом центре.

Импровизированный мемориал создали жители Санкт-Петербурга в понедельник, 26 марта. Горожане стали приносить цветы и свечи к Александровской колонне на Дворцовой площади. На ограждении колонны закрепили табличку «Кемерово 25.03.2018».

Игроки сборной России по футболу, прибывшие в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Францией, почтили память погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на тренировке, а после неё возложили цветы к мемориалу на площади.

«Вместе с игроками мемориал посетили член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин, и. о. президента РФС Александр Алаев, вице-президент РФС Никита Симонян, вице-президент Федерации футбола Франции Альбер Жеммрик и представители посольства Франции», - сообщило ТАСС.

В России 28 марта было объявлено национальным днём траура.

Напомним, пожар с массовыми жертвами 25 марта произошёл в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»; 27 марта жители Кемерова вышли на площадь Советов с требованием отставки главы региона Амана Тулеева.

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