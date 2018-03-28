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МЧС объявило об отсутствии без вести пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ

 28 марта, 15:06
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МЧС объявило об отсутствии без вести пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ
фото с сайта mchs.gov.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций завершило поисковую операцию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишная».

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисковой операции на месте пожара в кемеровском торговом центре. Будет осуществлена перегруппировка сил, после которой часть подразделений продолжит работать на месте. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«На данный момент также завершены демонтажные работы неустойчивых конструкций здания и мероприятия по недопущению повторных возгораний. Помещение обследовали с помощью мобильного диагностического комплекса „Струна“», — отметила пресс-служба МЧС.

Здание «Зимней вишни», по словам Владимира Пучкова, подлежит сносу. Обнаруженные останки погибших переданы представителям следственного комитета. Тела всех 64 умерших обнаружены, без вести пропавших нет, сообщили «Известия» со ссылкой на слова замглавы МЧС России Владлена Аксёнова.

«Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — добавил Аксёнов.

Напомним, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок обвинила трудных подростков в поджоге торгового центра.

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