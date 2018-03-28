Наводнение лишило домов более тысячи жителей Алтайского края

Из подтопленных посёлков Алтайского края сотрудники МЧС эвакуировали уже 1 029 человек — по прогнозам министерства, паводки закончатся не раньше начала апреля.

На 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населённых пунктах Алтайского края. Водой повреждены 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Эвакуировали 1 029 человек. Об этом сообщила пресс-служба сибирского регионального центра МЧС.

На данный момент для эвакуированных работают пункты временного размещения, но люди, отселённые из опасной зоны, в основном останавливаются у родственников и знакомых. Местная жительница Петропавловского района рассказала в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», что их эвакуировали в школы.

«Администрация обещала трёхразовое питание в день, а покормили всего раз. Ладно взрослые, а дети. Почему нету помощи?» — сообщила женщина.

МЧС также сообщило, что в подтопленных населённых пунктах круглосуточно работают аварийно-спасательные бригады. Силы направлены на откачку воды, отсыпку низин, доставку основных продуктов питания, адресную помощь населению. В борьбе с талыми водами задействованы почти полторы тысячи человек, 440 единиц техники.

«Ситуация нестабильная: одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

Напомним, 26 марта более 700 человек эвакуировали с подтопленных участков в Алтайском крае.