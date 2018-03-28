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Новосибирцу грозит срок за попытку сорвать выборы президента РФ

 28 марта, 17:59
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Новосибирцу грозит срок за попытку сорвать выборы президента РФ
фото c сайта globallookpress.com

В Новосибирске начался суд по делу Николая Дарьина, который пытался сорвать выборы президента России 18 марта; мужчина на своём избирательном участке заявил о предстоящем взрыве бомбы.

В отношении «шутника-избирателя» возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит ограничение свободы до трёх лет.

«Николай Дарьин обвиняется в том, что около 13 часов 18 марта, находясь в помещении школы № 75 по улице Тургенева, 202, сообщил о якобы заложенной бомбе в здании школы. В этот день в школе проходили выборы президента Российской Федерации, и здесь были расположены избирательные участки. Согласно выводам предварительного следствия, Николай Дарьин действовал умышленно, беспричинно и из хулиганских побуждений. Он грубо нарушил общественный порядок и нормальную деятельность правоохранительных органов», — сообщили в суде Октябрьского района.

Известно, что житель Новосибирска подошёл к сотруднику полиции и сообщил, что в школе заложена бомба, взрыв которой произойдёт через два часа. При этом Николай Дарьин не конкретизировал место взрыва и осознавал, что сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей и причинения значительного ущерба. Мотивы своего странного поступка подсудимый не объяснил.

Напомним, в ноябре 2017 года общежитие Новосибирского профессионального училища № 1 эвакуировали из-за звонка о бомбе, в полиции возбудили уголовное дело.

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