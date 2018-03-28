Паводок в Алтайском крае принёс первые жертвы

Из-за начавшегося в Алтайском крае сильного паводка погибли два местных жителя — следователи выясняют подробности случившегося.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого следственного комитета, в селе Солонешном Солонешенского района в паводковых водах 26 марта было обнаружено тело местного жителя 1951 года рождения. Уже удалось установить, что погибший, изрядно выпив, возвращался к себе домой от приятеля. Мужчина, судя по всему, не справился с бурным потоком воды, и его вынесло в реку Ануй.



На следующий день, 27 марта, в селе Зелёный дол Петропавловского района в воде нашли погибшего мужчину 1967 года рождения. По предварительным данным, из-за наводнения его накануне эвакуировали в безопасное место, но по каким-то причинам он предпочёл вернуться домой и утонул.



Сейчас идут доследственные проверки и устанавливаются точные причины этих двух трагедий.



Напомним, 27 марта из подтопленных населённых пунктов Алтайского края были эвакуированы более тысячи местных жителей.