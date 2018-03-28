Самолёт до Новосибирска задымился в московском аэропорту Домодедово

Пассажирский самолёт Boeing 737 задымился на взлётной полосе в Домодедове; по предварительным данным, причиной стало попадание влаги в систему кондиционирования.

Инцидент произошёл, когда Boeing уже набрал разбег в километр. Задымление в кабине заставило прервать дальнейший разбег и отложить вылет.

Во время задымления в самолёте находились 129 пассажиров и семь членов экипажа рейса «Москва — Новосибирск». Никто из них не пострадал.

Пассажиров лайнера эвакуировали по аварийным надувным трапам. Самолёт удалось убрать со взлётной полосы через 20 минут после эвакуации.

Комиссия Росавиации занимается расследованием инцидента. По предварительным данным, причиной стало попадание влаги в систему кондиционирования.

Факт, что у этого борта были проблемы с системой кондиционирования, подтвердили и представители группы компаний S7, в которую входит авиаперевозчик Globus — владелец самолёта.

Напомним, 24 января лайнер, выехавший на взлётно-посадочную полосу в новосибирском аэропорту Толмачёво, остановился по техническим причинам; пасажиры предположили, что он примёрз к ВПП.