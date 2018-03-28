Следователи проводят проверку из-за ЧП в школе в Новосибирской области

В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту обрушения стены в здании школы.

Сотрудники Черепановского межрайонного следственного отдела приступили к выяснению обстоятельств случившегося сегодня, 28 марта. Как уже сообщал Сиб.фм, обрушение стены средней школы произошло на рассвете в селе Бобровка Сузунского района. К счастью, обошлось без пострадавших: ученики находятся на весенних каникулах.

По рассказам местных жителей, первый этаж школы, где и произошло ЧП, из-за аварийного состояния уже несколько лет не используется.

Следователи в ходе уголовно-процессуальной проверки выяснят, не послужила ли причиной обрушения внутренней стены здания чья-либо халатность.

Как сообщает паблик «Сузун ВК», капитальный ремонт бобровской школы должен был начаться после окончания учебного года, средства на это уже были выделены. На этой неделе специальная комиссия решит, как будет организован учебный процесс в Бобровке после такого громкого ЧП.



Напомним, в марте на семилетнюю девочку из Барнаула упал школьный забор.