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Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

 28 марта, 12:03
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Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ
кадр из видео с сайта life.ru

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне» пришли сотни людей.

Константин и Мария Агарковы вместе со своей бабушкой отдыхали в «Зимней вишне» в Кемерове 25 марта. Когда здание охватило пламя, они не смогли оттуда выбраться и погибли.

На похороны семьи 28 марта пришли попрощаться сотни жителей Кемерова. На месте работают медики скорой помощи, которые дают людям нашатырь и воду, чтобы они не теряли сознание. Об этом стало известно из онлайн-трансляции с места событий на сайте LIFE.

Напомним, 27 марта украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове.

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