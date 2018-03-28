Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне» пришли сотни людей.

Константин и Мария Агарковы вместе со своей бабушкой отдыхали в «Зимней вишне» в Кемерове 25 марта. Когда здание охватило пламя, они не смогли оттуда выбраться и погибли.

На похороны семьи 28 марта пришли попрощаться сотни жителей Кемерова. На месте работают медики скорой помощи, которые дают людям нашатырь и воду, чтобы они не теряли сознание. Об этом стало известно из онлайн-трансляции с места событий на сайте LIFE.

Напомним, 27 марта украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове.