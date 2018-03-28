Вся Россия скорбит по погибшим в Кемерове и старается помочь их семьям и тем, кто остался в живых, но даже на фоне этих трагических событий находятся люди, которые не ценят свою жизнь: всё, чем запомнился Сиб.фм вторник, 27 марта.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, выразил соболезнования родственникам погибших, осмотрел место пожара и потребовал отчёта от всех служб, задействованных в ликвидации горения «Зимней вишни». В ходе совещания глава государства высказался о том, что главными причинами трагедии считает «преступную халатность и разгильдяйство».

ПРАВДУ! В ОТСТАВКУ!

Массовые жертвы пожара в «Зимней вишне» заставили жителей Кемерова выйти на центральную площадь города и потребовать объяснений. Часть собравшихся была уверена, что сил прибывших спасателей оказалось недостаточно, другие настаивали на том, что объявленное число жертв сильно занижено. Когда Аман Тулеев не вышел к горожанам, они начали скандировать: «Правду!», «Тулеев, в отставку!»

УЖАСНАЯ ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В городе 27, 28 и 29 марта отменены развлекательные мероприятия, 28 марта президент России Владимир Путин объявил всероссийским траурным днём.

БЛАГОДАРНОСТЬ И СКОРБЬ

Свою речь в День войск Росгвардии врио главы Новосибирской области Андрей Травников начал с минуты молчания. Служащих он поздравил после того, как была отдана дань памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Андрей Травников пожелал представителям Сибирского округа войск национальной гвардии успеха в несении службы, здоровья и семейного благополучия.

КАСКАДЁРЫ, КАСКАДЁРЫ

Молодая пассажирка «Лады Приоры» из Алтая на ходу выпрыгнула из машины на Бугринском мосту в Новосибирске. Очевидцы обступили пострадавшую, лежавшую на асфальте, вызвали скорую помощь, попытались выяснить, почему она вышла из автомобиля на скорости 70 километров в час. Когда неравнодушные новосибирцы успели понять, что девушка нетрезва, она встала и как ни в чём ни бывало села в ту же «Приору» и уехала. На спор, что ли...